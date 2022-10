Dorota Szelągowska o zmaganiach z nerwicą lękową: "Niemal zrobiła ze mnie WRAK CZŁOWIEKA. Byłam na totalnym dnie"

Z nerwicą 17 min. temu zgłoś do moderacji 37 1 Odpowiedz

Zgadzam się. Mnie jeszcze objawiało się to w postaci strasznej biegunki, bólów brzucha i refluksu żołądkowo-jelitowego. Kiedy kładłam się spać, to bałam się usnąć z obawy, że coś może mi się cofnąć do gardła i się zadławię.Ciśnienie przy atakach miałam 180/110 z pulsem 140. Teraz biorę 3 x Paroxinor i 3 x Egzystę. Jest ok., ale nie wyobrażam sobie życia bez leków.