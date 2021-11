Dorota Szelągowska o atakach paniki: "Marzyłam, żeby mi znaleźli GUZA W MÓZGU, bo to można leczyć"

sylwia 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No to się zaczęło licytowanie na choroby wśród komentujących - kto ma gorzej. Kobitka ewidentnie cierpiała i o tym mówi. Myślę, że chodziło jej raczej o to, żeby odkryć co jej dolega i móc zadziałać, aby się tego pozbyć. No i w końcu odkryła. Na szczęście lekarstwem była terapia, a nie operacja i chemia. Dobrze, że o tym mówi, bo może ktoś nawet nie wie, jakie są objawy paniki i leczy sobie jakąś chorobę ciała, a powinien iść do psychiatry. Chociaż jej nie lubię, bo kiedyś wyśmiewała się z czegoś co jest mi bliskie, ale niech mówi, bo to ma sens.