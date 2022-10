Dorota Szelągowska opowiada, jak straciła 10 kg i zapewnia: "Pozwalam sobie NA GRZESZKI. Makaron, brownie, pół butelki prosecco"

tak to jest 39 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

Tak to jest - chudnięcie i utrata kilogramów są najtrudniejsze, bycie na deficycie to dramat, nauka ruchu i aktywizacji ciała po latach siedzenia na kanapie to katorga. Zwłaszcza, jeśli jedynym motywatorem jest wygląd. Jedyne, co jest skuteczne to regularny, zrównoważony ruch i pewna codzienna acseza w diecie (nic szczególnego, po prostu zrozumienie, co jemy i dlaczego). A także zrozumienie, że zdrowie, nie wygląd są najważniejsze. I wtedy i ten orbitrek i ta dieta są ok, bo walczymy o zdrowie, a nie o kształt pośladków, który nie ma znaczenia :)