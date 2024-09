Dorota Szelągowska pokazała wnętrze NOWEGO MIESZKANIA. Internauci zaskoczeni kranem nad kuchenką gazową

Dorota Szelągowska dała się poznać jako ekspertka od projektowania wnętrz. Gwiazda TVN ma na swoim koncie szereg programów o tematyce remontowo-wnętrzarskiej, takich jak m.in. "Dorota Was urządzi", "Weekendowe metamorfozy Doroty" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Choć zazwyczaj chwali się w sieci metamorfozami, które funduje uczestnikom prowadzonych przez siebie formatów, niekiedy pokazuje, jak sama mieszka. Jakiś czas temu udostępniła kadry ukazujące jej hiszpańską rezydencję. To właśnie tam spędzała ostatnio najwięcej czasu.

Dorota Szelągowska przeprowadziła się do nowego mieszkania w Warszawie

W niedzielę z kolei poinformowała, że aktualnie jest już w Polsce. W najnowszym poście na Instagramie Dorota Szelągowska wyznała, że przeniosła się do nowego mieszkania w Warszawie.

Tydzień w Polsce i wszystko nowe - nie wiadomo czy wróciłam do Warszawy, czy za chwilę wracam do Hiszpanii - zaczęła dzieląca życie między ojczyznę i Hiszpanię celebrytka, następnie ujawniając co nieco na temat nowego lokum w stolicy.