Dorota Szelągowska świętuje 41. urodziny wizytą u lekarza. "Najbardziej rozsądny toast" (FOTO)

Pani Doroto, za młoda jest Pani na mammografię, USG zupełnie wystarczy. W zaleceniach lekarzy mammografia sugerowana jest dla kobiet 50 plus. Promieniowanie Rtg jest szkodliwe, przy mammografii jednorazowa dawka to 3 miesiące normalnego promieniowania z otoczenia. Ja robiłam po 40 tce co drugi rok z dbałości o zdrowie, dopóki nie przeczytałam badań z USA o szkodliwości robienia w tak młodym wieku. Wszystkie materiały są po angielsku. Rozsądek i wiedzą przede wszystkim.