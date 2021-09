Dorota Szelągowska prezentuje salon w stylu boho. "To już jego CZWARTE WCIELENIE" (FOTO)

Eva 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Okropne te marmurowe stoliki jak katafalki. Wyglądają, jak pudła oklejone papierową okleiną do mebli. I to ma być styl boho? Ta kobieta to dyletantka, wiedza powierzchowna, nie podobają mi się żadne jej "projekty", wszystko od Sasa do lasa. Nigdy nie powierzyłabym jej aranżacji swojego mieszkania