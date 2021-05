Dorota Szelągowska buduje NOWY DOM. "Mam już zakupione siedlisko"

Według naszych ustaleń Dorota Szelągowska starała się utrzymać w tajemnicy związek z operatorem. Prezenterka jest bowiem w trakcie sądowej batalii z mężem o prawa do opieki nad ich córką, Wandą. Celebrytka poprosiła więc ukochanego, by ograniczył aktywność w sieci.

Okazuje się, że nowa miłość nie jest jedyną w ostatnim czasie zmianą w życiu Doroty Szelągowskiej. Celebrytka w rozmowie agencją Newseria Lifestyle wyznała bowiem, że wkrótce rozpoczyna budowę domu. 40-latce udało się znaleźć idealną lokację, w której stanie budynek jej marzeń. Co ciekawe, Dorota zamierza przeznaczyć dom... na wynajem.

Za chwilę rozpoczynam budowę domu, o którym od zawsze marzyłam i do którego dążyłam. Mam już nawet zakupione siedlisko. Nie będzie to agroturystyka, ale jak już będę bardzo bogatą osobą, przerobię to miejsce - zdradziła.