Dorota Szelągowska WYZNAJE MIŁOŚĆ PUDELKOWI i snuje przemyślenia na temat swojego wyglądu. "Jak tylko czuję się brzydka i stara..."

Dorota Szelągowska wyznaje, że kocha Pudelka i snuje przemyślenia na temat wyglądu oraz samoakceptacji

Kocham Pudelka. Serio. Jak tylko czuję się brzydka i stara wchodzę na losowo wybrany artykuł o sobie i już mi lepiej. Bo wiecie, odkąd fotografia weszła w etap cyfrowy to człowiek w ogóle nie wie jak wyglądał kilka lat temu. Ma foldery zapchane super wersją siebie - inne wersje wykasował OD RAZU, nawet zanim zdążył obrazić się na fotografa. Dopiero po latach orientuje się, że stracił wszelkie szanse porównania teraz i kiedyś. No więc, jak mam kryzys to sobie wchodzę i widzę starą brzydką babę z czasów, co myślę, że byłam taka ekstra i "to se ne vrati", a potem patrzę w lustro i stwierdzam, że jednak niewiele się zmieniło. I że to jest ok. Przynajmniej constans. Serdecznie polecam - napisała Dorota Szelągowska, obdarowując przy okazji obserwatorów szczerym uśmiechem i serią zdjęć wykorzystanych w artykułach Pudelka.