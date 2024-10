Dorota Szelągowska żali się na perturbacje w życiu osobistym: "Dużo nerwów, chorób, trudnych decyzji"

Pewnie się domyślacie, że nie jest mi po drodze z wizją świata, w którym "Bóg tak chciał" - ciągnęła. Wzięłam to w cudzysłów, bo nie chodzi mi o to, że Bóg chciał czegokolwiek – umówmy się, że jeśli istnieje, to na pewno czegoś chce. Mnie chodzi o to, że "tak chciał", czyli żeby ktoś umarł, zdradził, zachorował, albo przyszła powódź i inne nieszczęścia. No i ja wcale nie uważam, żeby Bóg chciał czegoś takiego, szczególnie, że jeśli jest, to jest dobry. No to skoro nie Bóg, to co? - dopytywała. Ja też tak myślałam, ale zmieniłam zdanie. Bo do tego, żeby coś było po coś albo zupełnie po nic, potrzebny jest człowiek. (...) A taki rak na przykład wcale nie jest po coś, a cierpienie nie uszlachetnia – powiedziało mi to już kilka chorujących osób.