Internautka do Doroty Szelągowskiej: "BOTOKSIK w czoło wjechał". Gwiazda pospieszyła z odpowiedzią

Dorota Szelągowska zaapelowała o samoakceptację. Nie zamierza nosić workowatych ubrań

Kiedyś moja starsza koleżanka ostrzegła 30-letnią mnie: "Uważaj Szelągowska, bo po 40-tce to albo twarz, albo d*upa". I niestety miała rację. I tak, moi drodzy, wolę ważyć z 7 kg mniej. Ale uwielbiam też jeść, gotować, celebrować, biesiadować. I wino w sobotni wieczór na plaży. Więc albo przeproszę się ze sportem, albo tak zostanie. I jeśli to drugie, to nie zamierzam nosić workowatych ubrań, bo już wyczerpałam limit, jak byłam super dupejrą, ale uważałam inaczej. Więc upraszam siebie i was o niemarnowanie czasu na nielubienie siebie. Love - napisała Szelągowska pod nagraniem, na którym pozuje w dopasowanej, białej sukience.