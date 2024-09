Dorota Szelągowska po 30 latach zrywa z NAŁOGIEM. "Niczym nie różnię się od alkoholika i narkomana"

Informuję was o tym nie żeby się chwalić. Piszę o tym, żeby przypieczętować podjętą decyzję. Wiecie, żeby mi było po prostu głupio, a tym samym daję wam prawo do krytykujących spojrzeń, wymownych gestów i okrutnych komentarzy, jeśli mi nie wyjdzie. Rzucam za tydzień i dwa dni, czyli jak czytacie ten tekst, to już powinno być po. I jestem przerażona - pisze.

Palę przy zapaleniu płuc, na kacu, nawet jak nie chcę. Uzależnienie od nikotyny to tylko mały element uzależnienia od palenia. Ten, z którym najłatwiej sobie poradzić. Dziwi was to? To mam dla was coś najbardziej przerażającego – prawdziwy problem polega na tym, że ja nie znam życia bez papierosów… Palę od 13. roku życia z dwiema przerwami na ciążę. Palę, bo lubię, co jest największym oszustwem, jakie sobie zaserwowałam. Bo jak można lubić ohydny dym przenikający każdą komórkę ciała? Śmierdzące ubrania i świszczący oddech? Zadyszkę już przy drugim piętrze? Tracenie 40 złotych dziennie na coś, co idzie z dymem? Nie można. Ale można kłamać - zauważa Szelągowska.