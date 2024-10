Dorota Szelągowska rozpływa się nad swoją pupą w legginsach. Przy okazji pokazała CÓRKĘ

Dorota Szelągowska dała się poznać jako "pani od remontów". Od lat prowadzi bowiem na antenie TVN programy o tematyce wnętrzarskiej, takie jak m.in. "Dorota Was urządzi", "Weekendowe metamorfozy Doroty" czy "Totalne remonty Szelągowskiej".

Dorota Szelągowska zachwyca się legginsami

Córka Katarzyny Grocholi poza sprawami zawodowymi dzieli się tam także tym, co dzieje się u nie prywatnie. W sobotę spędzająca ostatnio większość czasu w Hiszpanii celebrytka pokazała parę kadrów z wyjścia na miasto. Widzimy na nich, jak spaceruje po klimatycznych hiszpańskich uliczkach. W opisie posta skupiła się zaś na swojej stylizacji, a dokładnie legginsach.

O wynalazco turboobcisłych legginsów, co niby służą do ćwiczenia, choć każdy wie, że nie! Dziękuję Ci za każdy centymetr mojego ciała, który dzięki nim znika pod nieznoszącym sprzeciwu naciskiem lajkry. Dziękuję za to, że moja pupa lewituje w nich ponad poziomem swego codziennego jestestwa. Z każdym rokiem, gdy piżama mojego ciała staje się coraz luźniejsza, doceniam Cię jeszcze bardziej. O wynalazco turbo obcisłych legginsów, które panują nad moimi udami, nawet gdy przytyję - kocham Cię! - napisała wyraźnie zadowolona z zakupu legginsów Dorota.