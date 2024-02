Dorota Szelągowska zdradza, jakie ma dziś RELACJE z Adamem Sztabą! (WIDEO)

Kamila 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

No udowodniliście że się nie znam na medycynie. Ja do lekarza nie chodziłam tylko lazłam do roboty z bólem głowy, nogi, serca czy pleców. Dzieci nie mam więc z nimi też do lekarza nie chodzę. A o to że nie mam kogoś czym gdzieś zawieść to się zapytajcie tych dzbanów od fingowania wypadków komunikacyjnych.