Dostojna Angelina Jolie zadaje szyku na premierze w Rzymie z CÓRKAMI u boku (ZDJĘCIA)

Angelina Jolie z pewnością nie należy do grona najbardziej wylewnych gwiazd. Aktorka strzeże swojej prywatności, stawia też wyraźne granice w zachowaniu prywatności dzieci. Co prawda, w odróżnieniu od większości koleżanek z branży, gwiazda nie udziela się w mediach społecznościowych, nie zrezygnowała jednak na dobre ze wszystkich celebryckich słabości. Zdarza się jej więc brać udział w sesjach zdjęciowych i brylować na co większych branżowych eventach.