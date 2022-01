Dowcipna (?) Katarzyna Skrzynecka obśmiewa zdjęcie do narciarskiej przepustki: "Niebezpieczny zboczeniec poszukiwany listem gończym"

Katarzyna Skrzynecka nieprzerwanie od kilku dekad utrzymuje się na liście najpopularniejszych polskich celebrytek. Gwiazda zaskarbiła sobie sympatię widzów jako charyzmatyczna i nierzadko emocjonalna jurorka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Oprócz tego zapracowana aktorka biega od jednej sceny teatralnej do drugiej, aby zadowolić publiczność i jednocześnie dorobić do, jak sama twierdzi, nędznej emerytury.

Po miesiącach nieustannej pracy na deskach teatru oraz przed kamerami Skrzynecka pozwoliła sobie na odnalezienie w napiętym grafiku kilku dni na odpoczynek i wyjechała na zasłużony wypoczynek . W przeciwieństwie do wielu innych polskich gwiazd spragnionych wytchnienia od codziennych obowiązków Kasia nie wyleguje się na plaży pod palmami, wręcz przeciwnie, razem z bliskimi szusuje po stokach narciarskich.

Urokami włoskich szczytów celebrytka zdążyła się już pochwalić w mediach społecznościowych. Słynąca z poczucia humoru Skrzynecka nie mogła się jednak powstrzymać od opublikowania mniej poważnego postu i pochwaliła się internautom zdjęciem wykonanym do specjalnej przepustki na narciarski stok. Na dwukolorowej fotografii twarz gwiazdy jest niewyraźna, co zainspirowało Kasię do oryginalnych porównań...