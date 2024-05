Dramat Andziaks. Chciała kupić klapki za 4 tysiące złotych, ale jej ODMÓWIONO. "Czuję się upokorzona"

Angelika Trochonowicz obecnie skupia się na wykończeniu swojego nowego domu, do którego wprowadziła się na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. W przerwie od projektowania ogrodu chciała zrobić dla siebie coś miłego . W tym celu ruszyła do butiku Hermesa. Szybko się zawiodła .

Andziaks chciała kupić drogie klapki. Odmówiono jej

Czuję się upokorzona. Mnie to zaczyna denerwować. Żebym ja musiała się prosić: "Przepraszam, czy są buty, które chcę?". "Niestety, to są bardzo pożądane buty, bardzo pożądany buty". Ani jednej pary klapek nie mają, kiedy jest gorąco, w swoim sklepie? I ja mówię "Ta pani oglądała te buty, ale chyba ich nie chce". "To jeśli nawet nie będzie ich chciała, a są zamówione specjalnie dla tej pani, to musimy je odesłać i dopiero mogę dla pani zamówić" - opowiadała Andziaks.