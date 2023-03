Dramat córki Sofii Coppoli: Dostała SZLABAN po tym, jak próbowała wyczarterować helikopter i zapłacić za niego kartą ojca (WIDEO)

Sofia Coppola doskonale znana jest w świecie filmowym i show biznesie. Gwiazda od lat jest żoną Thomasa Marsa - wokalisty grupy Phoenix, a na ekranie debiutowała już jako niemowlę w "Ojcu chrzestnym". Mimo że to właśnie od aktorstwa zaczęła się jej przygoda z wielkim ekranem, to okazało się, że sprawdza się przede wszystkim jako reżyserka. Coppola odpowiada między innymi za "Między słowami" czy "Marię Antoninę" . Gwiazda chroni jednak swoje życie prywatne, o którym rzadko opowiada w mediach. Coppola wraz z Marsem doczekała się dwójki dzieci - Romy Mars i Cosimy Mars.

16-letnia córka Sofii Coppoli chciała wyczarterować helikopter i zapłacić za niego kartą kredytową ojca

Mimo że Coppola chroni prywatności swojej rodziny, to kilka dni temu starsza córka gwiazdy, Romy, postanowiła przedstawić się światu w dość osobliwy sposób. Dziewczyna zamieściła na TikToku nagranie, na którym to zapowiedziała, że przygotuje słynny makaron z wódką z przepisu Gigi Hadid, bo "jest uziemiona". Dalej Romy wyjaśniła, że dostała szlaban od rodziców po tym, jak próbowała wyczarterować helikopter z Nowego Jorku do Maryland, by spotkać się ze swoimi znajomymi. Za całą "operację" starała się zapłacić kartą kredytową taty.