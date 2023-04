DRAMAT Mai Bohosiewicz w Tokio! Nie smakowało jej jedzenie. "Półsurowe jajko na trzech liściach sałaty..."

Maja Bohosiewicz co rusz zaskakuje swoich fanów kolejnymi anegdotami i przygodami życia codziennego. Celebrytka, obserwowana na Instagramie przez niemal 530 tysięcy osób, ochoczo relacjonuje liczne zagraniczne podróże, które zazwyczaj okazują się źródłem mniejszej lub większej sensacji. Prowadząca "Love Never Lies", wyznając zasadę "co mi ślina na język przyniesie", nie raz naraziła się na nieprzychylne komentarze ze strony internautów.