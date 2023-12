Dramat Marty Piaseckiej z "Teleexpressu". Pokazała, co działo się w studiu TVP: "Świat musi się o tym dowiedzieć!"

Emerytka 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Ojej, biedne karteczki.:))) Niech je świat zobaczy. "Wolność i pluralizm mediów" a gdzie ty to widziałaś dziewczyno?! Czy chociaż jedno zdanie z Teleexpresu należało do ciebie? Nie. Paski i belki pisali tylko dyrektorzy TVP podlegli Kaczyńskiemu! Taka była wasza wolność! To była telewizja partii rządzącej. A teraz Witkowa skarży się Jurovej, że opozycja nic nie ma. No płakać się chce, ..ale ze śmiechu. Jeśli nie rozumiesz o czym piszę i nie widziałaś tego co wyprawiała TVP to zajmij sie lepiej czymś mniej ambitnym.