Dramat na Złotej 44. Mieszkanka nie mogła zabrać przyjaciół na basen. "Niedługo będziemy mieli godzinę policyjną"

Kulisy życia na Złotej 44 od jakiegoś czasu uchyla Izabela Tomaszewska , która kupiła mieszkanie za 4 miliony zotychł . Kobieta opublikowała na Instagramie kolejny film, w którym ujawnia, co aktualnie dzieje się we wspólnocie. Zasady panujące w budynku stały się bardzo restrykcyjne.

Mieszkanka Złotej 44 skarży się na zasady we wspólnocie

Jedną z największych atrakcji na Złotej 44 jest basen znajdujący się na ósmym piętrze . Każdy z mieszkańców ma możliwość zapraszania swoich znajomych do tej strefy za pomocą wejściówek. Izabela Tomaszewska chciała dać możliwość swoim znajomym skorzystania z tego udogodnienia i poprosiła administrację o zmianę osób przypisanych do jej mieszkania . Spotkała się z odmową, ponieważ musi odczekać dwa miesiące po zmianie danych poprzednich gości.

Tych wejściówek ja dostaję dziesięć i one nie są do wykorzystania na następny rok. W tym roku wykorzystałam jedną wejściówkę, dopisałam do mojego apartamentu mojego faceta i kolegę, i nie zmieniłam jednej osoby (dop. red. upoważnionej do wstępu na basen), którą został mój tata. Więc idę do administracji i proszę, żeby mi zmienili tę jedną osobę, bo przylecieli do mnie moi przyjaciele (...). Jak się okazało, moja przyjaciółka nie została wpisana, bo muszę czekać dwa miesiące - wyznała wzburzona Izabela Tomaszewska.