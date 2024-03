Dramat Pauliny Rzeźniczak: Jakub nie pozwala jej prowadzić wózka z córką! "Kochanie, czy ja będę kiedyś mogła?"

Prawda o Jaku... 50 min. temu zgłoś do moderacji 62 5 Odpowiedz

Jakie to jest okropnie przykre co on robi swojej starszej córce. Najpierw piękna sesja do internetu ze starszą córką i że ją kocha, a potem nagle zniknął całkowicie z jej życia i mówi w telewizji że jednak jej nie kocha i jej mama to w ogóle tutka. W tym samym czasie wszędzie gdzie się da mówi o tym jak kocha swoją nową drugą córkę i cały czas szczęśliwe fotki z nią wrzuca w internet i w ogóle zachowuje się tak jakby miał tylko jedną córkę. Jak to trzeba być wypłukanym z uczuć i być okropnym człowiekiem żeby coś takiego robić. Ten człowiek do końca życia ogromne pieniądze powinien płacić za jej solidną terapię przez to co jej zrobił. Sama średnio przepadam za dziećmi ale dla mnie to jest niewyobrażalne, wręcz wstrętne. Po co tak epatować tym wszystkim w internecie. Przecież to dziecko za niedługo będzie potrafiło poruszać się po internecie i to wszystko zobaczy. Niewyobrażalnie przykre jest to jak ojciec może zniszczyć życie swojej córce i jej psychikę.