Paulina Rzeźniczak relacjonuje pierwszą wizytę Antoniny w stolicy: "Fizjoterapeuta, zakupy, obiad i kąpiel w wannie" (ZDJĘCIA)

Ja tylko skromnie przypomne, ze nawet dziesiec lat wspolnego życia nie sprawiło, że był oddany i wierny. Jak za dwadzieścia lat Paulisia i Kubulek nadal będą razem i po drodze nigdzie nigdy nie będzie żadnych choćby podejrzeń o zdrady to wtedy może, powtarzam MOŻE, będzie można uznać, że faktycznie on ją prawdziwie pokochał. Póki co to tylko mrzonki i szczycenie się Paulisi tym, że JESZCZE jej nie zostawił. Wielki wyczyn. Edyty przez dziesięć lat nie zostawiał, a zdradzał i nawet dziecko miał. Gdyby ona nie zażądała rozwodu to nadal byliby razem. Ciekawe swoją drogą jak Paulina się z tym czuje, gdy wie, że jej mąż nie rozwiodl się z pierwszą żona dlatego, że jej nie chciał, a dlatego, że to ona nie chciała już jego. Przecież gdyby Edyta skinela palcem to Paulina przestałaby dla Kuby istnieć. Paradoks takich facetów jak Kuba to to, że gdy mają wymarzoną kobietę to zdradzają by poczuć się lepiej, bo ich mierzi to, co jednocześnie najbardziej im się podoba- że kobieta jest ambitna, ma pasje, ma dobra pracę, nie jest zależna od niego, rozwija się. Taki facet z czasem czuje się gorszy od niej. Zdradza i ląduje z taką Paulisia, która też będzie zdradzał, ale z odwrotnego powodu- bo ona nie imponuje ani jemu, ani otoczeniu, nic nie ma, jest jego "wagonikiem", więc prędzej czy później on zaczyna mieć ją za nic. A w głębi serca tęskni za tą pierwszą, wiedząc, że nigdy nie był i już nie będzie jej godzien.