DRAMAT w schronisku w Radysach! Psy zostały ODCIĘTE OD WODY I POŻYWIENIA: "Stała się tragedia"

Bardzo prosimy o pomoc dla tych psów. Myśleliśmy, że to pójdzie nam łagodnie i spokojnie, ale nie. Zostaliśmy bez rąk do pracy . Są wakacje, jeśli ktoś nie ma czego ze sobą zrobić, zapraszamy do Radys, do schroniska . Schronisko od 6 do 22 jest pod naszą opieką i te psy są pod naszą opieką już formalnie. Prokuratura wydała zabezpieczenie, że możemy tymi zwierzętami się opiekować . Tylko nie mamy rąk do pracy - informuje wolontariusz.

Potrzebujemy wszystkiego. Potrzebujemy misek na wodę, potrzebujemy karmę, ale przede wszystkim rąk do pracy, by te zwierzęta, które tutaj są w schronisku, miały zapewnioną opiekę. Już za kilka dni te zwierzęta mogą wyjeżdżać. Bardzo prosimy też państwa o pomoc w adopcjach tych zwierząt. Każdy, kto tutaj przyjedzie i będzie chciał adoptować psa, jest ich tutaj tysiąc. Bez państwa pomocy nie damy rady tutaj. Chcielibyśmy nie zostawiać tu żadnego psa. Z naszej strony materiały dowodowe są tak silne, że po tym, jak przedstawimy je prokuraturze, to to miejsce będzie zamknięte. W tej chwili to schronisko nadal przyjmuje zwierzęta i utrudnia nam kontakt z tymi zwierzętami, ale to się dzisiaj skończyło. Mamy te zwierzęta już do dyspozycji i możemy je adoptować - podaje Bielawski.