Interwencja służb w schronisku w Radysach! Policja odnalazła psa z odgryzionym fragmentem szczęki

z Podlasia 12 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

To 'schronisko' to synonim horroru! Moja gmina ma z nimi umowę, bo najtaniej! Zamiast do najbliższego schroniska oddalonego o 30 km, to do tej prywatnego cmentarzyska dla zwierzaków, oddalonego o 120 km! Staraliśmy się szukać dobrych ludzi, by ocalić nasze zwierzaki przed tym legalnym obozem zagłady XXI wieku! Niestety, nie za za bardzo wierzę, że oprawcy poniosą zasłużoną karę, bo nic się nie da zmienić przy obecnym (nie)rządzie, przy kolejnych ministrach zagłady środowiska, rolnictwa i wszelkiej maści lobbystach polowań i hodowli żywych futer hołubionych czule przez media toruńskie, gdzie bez przerwy tłucze się do zakutych pał, że zwierzę to tylko mięcho do oskórowania, a miejsce psa jest na łańcuchu, bo taka to już polska tradycja! Na wsi mimo szalonego postępu i bogactwa 'antykoncepcja' psów i kotów to tradycyjnie szambo albo wywózka młodych gdzieś w pole lub do lasu na pewną śmierć w męczarniach, albo RADYSY!