DRAMATYCZNE SCENY na koncercie 50 Centa: Raper rzucił mikrofonem i ZRANIŁ kobietę. Sprawa trafiła na policję (WIDEO)

Media coraz częściej informują o niebezpiecznych zdarzeniach, do których dochodzi podczas koncertów światowych sław. Masowe omdlenia wśród publiczności to dopiero początek. Zaledwie kilka tygodni temu Bebe Rexha trafiła do szpitala, po tym jak fan rzucił w nią telefonem i trafił piosenkarkę w twarz. Z kolei Cardi B "zaatakowała" publikę mikrofonem, próbując odwdzięczyć się osobie spod sceny, która oblała ją drinkiem. Tymczasem, w centrum kolejnej koncertowej afery znalazł się 50 Cent, który może mieć poważne problemy.