Dresiara Shiloh zmierza na zajęcia taneczne. Podobna do Angeliny Jolie i Brada Pitta?

Mimo że małżeństwo hollywoodzkich gwiazd przeszło już do historii, to paparazzi dalej żywo interesują się ich życiem. Sporą popularnością cieszy się ich 18-letnia biologiczna córka Shiloh. Na fali skandalów związanych z Bradem, dziewczyna postanowiła odciąć się od ojca i zmieniła nawet swoje nazwisko, pozbawiając je członu "Pitt".

Shiloh, choć w tym roku skończy już 19 lat, póki co nie interesuje się szczególnie show-biznesem. Dziewczyna skupia się za to na tańcu. Paparazzi co chwilę fotografują ją w drodze na zajęcia taneczne. Tym razem również zrobili jej fotki, gdy odziana w dres zmierzała do szkoły tańca w Studio City. Widać, że Shiloh nie przejmuje się szczególnie modą i luksusowymi dodatkami. 18-latka odziana była bowiem w szerokie spodnie dresowe i czarną bluzę, a całość stylizacji dopełniała czapka.