Tak dziś wygląda Shiloh Nouvel Jolie

Shiloh Nouvel Jolie , która jeszcze kilka tygodni temu nazywała się Shiloh Jolie-Pitt , w dniu swoich 18. urodzin złożyła wniosek o usunięcie ze swojego nazwiska członu "Pitt". W sierpniu sąd w Los Angeles przychylił się do jej wniosku o prawną zmianę imienia z Shiloh Nouvel Jolie-Pitt na Shiloh Nouvel Jolie.

Jedna z teorii sugeruje, że przyczyną porzucenia nazwiska ojca mogła być słynna sprzeczka na pokładzie prywatnego samolotu, podczas której Brad Pitt, wyrażając złość, miał kierować w stronę żony i dzieci oskarżenia o to, że go wykorzystują. Shiloh ponoć nie mogła mu tego wybaczyć.

Uwielbia to, że może poczuć muzykę, wyluzować i być wolna... Lubi wszystkie style tańca, ale jej ulubione to hip-hop i freestyle - informował kilka lat temu "In Touch".