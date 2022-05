Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta TAŃCZY do utworu Lizzo. Ma talent?

kobieta 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 7 Odpowiedz

Zmienianie płci? Nie każdy kto czuje się inaczej od innych osób tego potrzebuje. Uważam, że lepiej być osobą niebinarną, niż robić operacje zmiany płci, bo operacje są niebezpieczne. Szkoda niszczyć właściwie funkcjonującą pochwę i wulwę, bo takiej przyjemności jak penetracja nie daje nic, a jednak odbyt jest gorzej do tego przystosowany. Mówię tak chociaż kręcą mnie mężczyźni, a również penetrowanie ich. Seks analny w kierunku faceta to nie jest takie proste, że po prostu potrzebne jest nawilżenie i można prawie zawsze. Trzeba delikatnie, bo od..yt nie rozciąga się jak pochwa, a jak powstanie pęknięcie, to też nie goi się tak jak pochwa. Ja jestem kobietą i czuję się kobietą, ale mam wiele męskich zainteresowań i denerwują mnie stereotypy co komuś wypada, a co nie. Sugestie co powinno się lubić, a czego nie. To przez to, że trzeba się określać i na ludzi nakładane są pewne wymagania, zaczyna się kształtować myśl, że może należałoby się określić jako trzecia płeć. Ja jestem kobietą, wyglądam jak kobieta, ubieram się jak kobieta, ale nie chcę być postrzegana stereotypowo, ani jako kobieta, ani jako mężczyzna. Do żadnej z tych grup nie pasuję. Potrafię majsterkować, potrafię sama odkręcać słoiki, potrafię sama rozwiązywać problemy z komputerem, czy go złożyć, nie lubię niemowlaków i małych dzieci, nawet nie chcę ich brać na ręce, bo się boję, że przez przypadek zrobię coś nie tak, dziecko zaboli i zacznie płakać. Najbardziej nie chcę, by ludzie, którzy chcą załatwić jakąś sprawę zwracali się do mojego ojca, czy faceta, jakby docelowo, to oni mieli decydować o czymś co należy do mnie. Z tego względu nie chcę też z nikim ślubu, bo wtedy już zupełnie facet przejąłby prawo do załatwiania czegoś, czy decydowania w moim imieniu. Posiadam własny samochód, a jeśli obok jest jakiś mężczyzna, to każdy w sprawie samochodu zwraca się do niego. Jeśli nie jadę sama, to jestem traktowana jakbym była zależna od mężczyzny. To nie jedna taka sprawa. W sprawie domu też kobieta musi walczyć, by podjąć decyzję, bo przychodzi obcy typ i z góry zakłada, że dom jest własnością faceta i to on ma być poinformowany, to on ma decydować. W byciu kobietą denerwuje mnie to, że nawet jeśli ma się swoją własność, to inni próbują odebrać ci decyzyjność. Jeśli się jest w związku, to trzeba walczyć o bycie traktowaną poważnie. Łatwiej jeśli jest się samotną, bo wtedy przynajmniej ludzie zwracają się wprost do ciebie, a nie do faceta. Na pewno kobiecie łatwiej jest wieść męski żywot, czyli spotykanie się z kimś bez mocnego angażowania się, czy ślubu, niż to samo robić mężczyźnie. Nie jestem skąpa, ale nie lubię, kiedy inni przypisują moją własność mężczyźnie i uważają, że to on ma decydować. Bywa, że lepiej jest być postrzeganym jako wolna, niebinarna dziwaczka i robić co się chce bez ocen, bo przecież jest się dziwakiem, a nie po prostu normalną kobietą jakiegoś mężczyzny, na którą on sobie zarabia i on wszystkim się zajmuje, a ona o niczym nie decyduje, nawet jeśli wniesie do małżeństwa jakiś majątek.