15-letnia córka Angeliny Jolie i Brada Pitta chwali się talentem! Do sieci wyciekło nagranie

Kto widział najnowszy teledysk 14 letniej Viki Gabor? Według mnie to porażka. Jego tytuł to "Toxic Love". Ta dziewczyna wyraźnie mówiła w wywiadach, że nigdy nawet nie była zakochana. Widać że nikt nie odradził jej tego pomysłu, a dziecko nie wiedziało co czyni. Coraz gorzej z tymi dwiema zwyciężczyniami Eurowizji Junior. Roksana Węgiel ostatnio wypuściła teledysk "Nowa Ja" którego również prawie nikt nie chce oglądać. To tylko tak naprawdę pokazuje, że dopóki inni ludzie (profesjonaliści i znawcy rynku muzycznego) decydowali za nie, to wiodło im się dużo lepiej, a jak teraz mają więcej SWOICH pomysłów na piosenki, to wszystko co wypuszczają jest żenująco słabe.