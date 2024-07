Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta jednak pozbywa się nazwiska ojca. Poinformowała o tym nawet W GAZECIE!

😱😱😱 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Dzieci Brada to już dorosłe osoby które same potrafią ocenić sytuację i to co się dzieje pomiędzy Joly a Pittem i podejmować w tych sprawach samodzielne niewymuszone decyzje. Nawet jak matka nimi manipulowała i manipuluje do tej pory to jednak coś jest na rzeczy , że nienawidzą ojca i podejmują decyzję odcięcia się od niego i jego nazwiska.Kiedyś przecież go kochały i były z nim związane. Kto A i B urządził ślub? Ich dzieci wszystko zorganizowały. Muszą mieć jakiś ogromny żal do ojca a Joly pielęgnuje w nich nienawiść. Wielka szkoda, że z wielkiej miłości pomiędzy nimi pozostała wielką nienawiść. Jak to mówią od miłości do nienawiści krótka droga na co A i B są najlepszym przykładem. A byli parą jak z obrazka.