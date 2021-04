"Dresiarska" Małgorzata Rozenek wdzięczy się do zdjęć z saszetką Gucci. Fani: "Wyglądasz jak Meg Ryan" (FOTO)

Z biegiem lat Małgorzata Rozenek ewidentnie musiała przyzwyczaić się do tego, że każdy jej krok jest uważnie śledzony, a potknięcie - szeroko komentowane. Mimo to Małgosia do perfekcji opanowała zawiłe meandry bycia celebrytką, o czym świadczyć może ilość publikacji w mediach na jej temat, a także liczba obserwatorów na Instagramie - jej profil śledzi już prawie 1,5 miliona osób.