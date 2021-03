Obwieszona biżuterią Małgorzata Rozenek gra na nerwach zazdrośnikom: "ZŁOTE A SKROMNE"

pppp 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jak ktos ma małą twarz, to nie powinien powiekszac sobie cyców bo wyglada to dziwnie. Na tym ostatnim zdjeciu z malymi zgrabnymi piersiami wygladaly by o niebo lepiej. Sukienki bez ramiaczek przy takich cycach to porazka, zawsze wyglada to zle.