Eliza Michalik BRONI Małgorzaty Rozenek: "Ciągle musi się tłumaczyć, że nie jest pazerną harpią tudzież SU*Ą"

@mariposaaan 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Wszystko co mówi to jedna wielka sciema ^^ kłamie co do wieku ,do ciąży i do wielu innych rzeczy ^^ więc proszę nie wypowiadać się o czymś o czym Pani nie ma pojęcia.Sama się wystawia na krytykę bo nie jest szczera z ludźmi.