Druga koronacja króla Karola III. Szkoci nie chcą u siebie monarchii?! Na ulicach zaroiło się od demonstrantów... (ZDJĘCIA)

Najwyższy czas znieść wszelkie monarchie. Po pierwsze, kosztują podatników miliardy euro/funtów/dolarów rocznie. Po drugie, rodziny królewskie są zwolnione ze wszystkich podatków, więc państwo na tym traci. Po trzecie, mamy 21 wiek i najwyższy czas zamknąć pewien rozdział historii, królewiczów, księżniczki, bale, trony, korony i iść na przód w przyszłość. Nowocześnie. Poza tym, reputacja rodziny królewskiej w UK ma się coraz gorzej, począwszy od historii z Dianą, kończąc na miłośniku nieletnich krytym przez swoją rodzinę i kościół anglikański (tam też nie brakuje takich co lubią dzieci) książę Yorku Andrzeju. Kiedyś UK będzie Republiką na wzór sąsiedniej Irlandii. To kwestia czasu. Kościół anglikański, którego głową jest król Karol ok. roku 2040 przestanie istnieć z... braku wiernych, (1% młodych do niego uczęszcza) więc idą ciekawe czasy i duże zmiany. Lwia część migrantów przybywający do UK też jest przeciwna monarchii bo kojarzy im się z niewolnictwem i wyzyskiem (wiadomo na kim i na czym się monarchie bogaciły) więc to mieszkańcy danego kraju zadecydują jak będzie ono wyglądać. Monarchie to przeżytek!