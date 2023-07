Książę William i Kate Middleton w naszyjniku królowej Elżbiety zadają szyku na szkockiej koronacji Karola (ZDJĘCIA)

Księżna Walii na tę okazję wybrała szykowny płaszcz projektu Catherine Walker w intensywnym, chabrowym kolorze. Żona Williama po raz kolejny postawiła na stylizację "z recyklingu" - w przeszłości zdarzało się już publicznie występować we wspomnianej kreacji. Do stylizacji księżna dobrała dopasowane kolorystycznie szpilki oraz oryginalny kapelusz, który stworzył ulubiony projektant nakryć głowy royalsów, Philip Treacy. Kate koronacyjny look uzupełniła również delikatnymi kolczykami oraz okazałym, perłowym naszyjnikiem, który niegdyś należał do królowej Elżbiety II. Wcześniej księżna miała na sobie wspomnianą kolię podczas uroczystości pogrzebowych zarówno monarchini, jak i księcia.