Dua Lipa emanuje miłością z narzeczonym w Paryżu. Po evencie zakochanych "przyłapano" na romantycznym tańcu pod wieżą Eiffela

Dua Lipa sobie najlepiej to wszystko wymyśliła. Co 3-4 lata wydaje fajną płytę, jedzie w trasę koncertową i robi jakieś kampanie itp., a w międzyczasie non stop podróże, zwiedzanie, knajpy, imprezy, super faceci u jej boku, a w międzyczasie jeszcze wywiad z Almodovarem do jej podcastu. Zero afer, tylko szczera praca i zabawa. Jak być sławnym i bogatym, to tylko jak ona.