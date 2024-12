Dua Lipa SIĘ ZARĘCZYŁA?! "Nie mogliby być szczęśliwsi"

Dua Lipa się zaręczyła

Na nowych zdjęciach na Instagramie Dua Lipy fani mogli się dopatrzeć pierścionka na palcu . Wywołało to masę spekulacji, jakoby artystka miała zaręczyć się z Callumem Turnerem. Według informacji podanych przez The Sun piosenkarka przyjęła oświadczyny w okresie bożonarodzeniowym.

Dua i Callum są tak zakochani i wiedzą, że to na zawsze. Są zaręczeni i nie mogliby być szczęśliwsi. Dua przeżyła jedne z najlepszych lat swojej kariery zawodowej i to jest wisienka na torcie - przekazuje informator The Sun.