Dumna Irina Shayk prezentuje prześwitującą sukienkę na festiwalu w Cannes (ZDJĘCIA)

Irina Shayk pojawiła się na festiwalu w Cannes w prześwitującej sukience

Po raz pierwszy modelka na czerwonym dywanie w Cannes pojawiła się w długiej spódnicy z bardzo niskim stanem i z dwoma skrzyżowanymi paskami, które zakrywały jej biust. Już wtedy zwracała na siebie uwagę. Ale to kolejną stylizacją zaskoczyła wszystkich. Po projekcji filmu "Club Zero" modelka pojawiła się w prześwitującej sukience, która odsłaniała bieliznę. Gwiazda do tak oryginalnej sukienki dobrała długie, prześwitujące rękawiczki w ciemnym kolorze, a także ciemne okulary i błyszczące kolczyki. Całość odważnej stylizacji dopełniła czarnymi szpilkami.