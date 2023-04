Irina Shayk wskoczyła w SKPĄPE bikini i wprawiła fanów w osłupienie: "Chcę tak wyglądać, jak urodzę dziecko" (ZDJĘCIA)

Ello 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Bez hejtu, ale tak wyglądać to jej praca. Ona ma jeść sałatki i ćwiczyć, podczas gdy normalne kobiety siedzą przed kompem, na kasie lub stoją przez cały dzień. wracają do domu i nowy kierat ( pranie, sprzatanie, gotowanie) a na koniec to tylko można zmyć makijaż się zjeść pizzę bo życie daje w kość! Ale urody jej nie odmawiam! Fajne ciało! I niech ma!