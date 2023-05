Irina Shayk odsłoniła bieliznę na wyścigu F1. Fani nie są zachwyceni stylizacją: "Co to ma być?!" (ZDJĘCIA)

Irina Shayk uchodzi za jedną z bardziej rozchwytywanych modelek na świecie. Swego czasu sporo dyskutowano na temat jej płomiennego związku z Cristiano Ronaldo . Uczucia tej dwójki nie przetrwały próby czasu i wypaliły się po kilku latach randkowania. Wkrótce Rosjanka zaczęła spotykać się z Bradleyem Cooperem . Para powitała w 2017 roku na świecie córeczkę. Niestety dwa lata później ich związek dobiegł końca, lecz niegdysiejsi zakochani wciąż pielęgnują koleżeńską relację. Wspólne wypady co jakiś czas wywołują spekulacje o "drugiej szansie" .

Plotki o powrocie do Bradleya Coopera obecnie pozostają jedynie domysłami fanów. Małym zaprzeczeniem ich teorii może być jednak ostatnia schadzka Iriny z Leonardo DiCaprio . Modelka i aktor bawili się razem na Coachelli, lecz na ten moment trudno mówić o poważniejszej relacji. Internauci żartują, że związek Shayk i DiCaprio raczej nie jest możliwy, ze względu na... wiek modelki. Przypomnijmy, że gwiazda liczy sobie 37 wiosen.

Jesteś oszałamiająca, ale nie nazywaj tego modą czy klasą; Co to ma być?; Nieodpowiedni strój na wyścig; Nie rozumiem tego... dlaczego ubierasz się jak na plażę; Nie rozumiem... co się dzieje z modą? - komentowali nieco zniesmaczeni internauci.