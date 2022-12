Dumna Marina Łuczenko prezentuje, jak czteroletni Liam śpiewa PO ANGIELSKU jej mundialową piosenkę. Ma talent? (WIDEO)

Choć Marinie Łuczenko nie udało się dotrzeć do Kataru, by na żywo podziwiać zmagania reprezentacji Polski podczas fazy grupowej mundialu, celebrytka wciąż gorąco dopingowała biało-czerwonych z domowego zacisza. Żona Wojciecha Szczęsnego uważnie śledziła kolejne starcia naszych piłkarzy i dumnie świętowała kolejne sukcesy ukochanego. Mało tego, Marina postanowiła dodatkowo zagrzać reprezentację do boju, wypuszczając własny mundialowy kawałek.

Marina Łuczenko pochwaliła się talentem wokalnym Liama. Pokazała, jak czterolatek śpiewa po angielsku

Nie jest tajemnicą, że Marina Łuczenko na ogół starannie dokumentuje codzienne poczynania w mediach społecznościowych. Celebrytka ochoczo pokazuje również obserwatorom, jak spędza czas w towarzystwie swojego potomka Liama, co rusz chwaląc się kolejnymi talentami wszechstronnie uzdolnionego czterolatka. Wygląda na to, że potomek Mariny i Wojciecha Szczęsnego odziedziczył pasje zarówno po znanej mamie, jak i tacie. W niedawnej rozmowie z serwisem "Super Express Sport" celebrytka wyznała na przykład, że Liamek jest wielkim fanem piłki nożnej. W piątek Marina postanowiła zaś pochwalić się na Instagramie wokalnym talentem potomka.

Celebrytka opublikowała na swoim profilu krótkie nagranie, na którym można usłyszeć, jak czterolatek śpiewa fragment jej najnowszej piosenki "This is the moment". Jako że Łuczenko nagrała mundialowy kawałek po angielsku, na wspomnianym wideo mały Liam zaprezentował jej fanom nie tylko próbkę swojego wokalu, lecz również imponującą znajomość języka obcego. Czterolatek nienagannie opanował bowiem tekst utworu mamy, a jego kolejne wersy wyśpiewywał z wyraźnym zaangażowaniem.

Kiedy Twój 4-letni syn śpiewa Twoją piosenkę - bezcenne. LIAM - napisała wyraźnie dumna z potomka Marina.

Marina Łuczenko chwali się śpiewającym Liamem. Internauci pod wrażeniem

Pod opublikowanym przez Marinę Łuczenko nagraniem nie zabrakło komentarzy internautów. Wielu użytkowników Instagrama było pod dużym wrażeniem talentu muzycznego czteroletniego Liama, jak również zdolności językowych chłopca. Post celebrytki skomentowało także wielu przedstawicieli show biznesu. Wyrażające zachwyt emotikony pod nagraniem zamieścili m.in. Maffashion, Sylwia Przybysz, Katarzyna Zielińska czy Patryk Pniewski.

Ten moment, kiedy 4-letni syn Mariny posługuje się lepiej językiem angielskim niż 30-letnia ja. Słodziak. Na pewno powód do wzruszeń; Ej serio, jak na 4-latka on ma ogromne predyspozycje muzyczne; Chyba w ślady mamy pójdzie; Rośnie artysta; To teraz zagwozdka, piłkarz czy muzyk; Zdolny po Tobie; Liam w przyszłości zostanie śpiewającym bramkarzem - pisali internauci.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Marina chwali się w sieci muzycznymi zdolnościami Liama. W ubiegłym roku celebrytka pokazała na przykład fanom, jak jej syn śpiewa hymn Polski.

Zobaczcie, jak czteroletni Liam Szczęsny śpiewa piosenkę Mariny po angielsku. Też jesteście pod wrażeniem?

