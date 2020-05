Igor Hebrut

Nie da się ukryć, że emitowany przez Polsat program Must Be The Music zmienił życie Igora Herbuta na zawsze i to na wielu płaszczyznach. Nie dość, że w 2011 roku wokalista wygrał wraz z zespołem LemON trzecią edycję muzycznego show, to jeszcze prywatnie związał się z Małgorzatą Dacko pracującą w firmie, która produkowała MBTM. Aktualnie w życiu 29-latka powodzi się wyjątkowo dobrze: pod koniec marca Herbut wydał solową płytę Chrust, która została ciepło przyjęta przez fanów grupy, a oprócz tego przyjął ofertę jurorowania w programie The Four.