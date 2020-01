Polsat rusza na poszukiwania nowych gwiazd. W jury kolejnego muzycznego show zasiądzie Igor Herbut

Nie od dziś wiadomo, że programy typu talent show cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Formaty takie jak "Mam Talent" czy "The Voice of Poland" nie tylko przyciągają przed telewizory miliony widzów, lecz są również odpowiedzialne za kariery wielu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dzięki telewizyjnej rywalizacji w show biznesie zaistnieli m.in. Dawid Podsiadło. Natalia Nykiel czy Daria Zawiałow.

Nic więc dziwnego, że władze największych stacji telewizyjnych w kraju nieustannie prześcigają się w tworzeniu dla widzów kolejnych interesujących propozycji. Okazuje się, że już wiosną na antenie Polsatu zadebiutuje kolejny program, w którym uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne. "The Four - Bitwa o sławę" ma być polską wersją stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".

Jak donoszą Wirtualne Media, w programie wezmą udział utalentowani przedstawiciele rozmaitych gatunków muzycznych. Sama rywalizacja będzie się za to opierała na dwóch rundach. W pierwszej z nich uczestnicy "kandydaci" wystąpią przed zgromadzoną w studio publicznością, a ich zdolności zostaną wówczas ocenione przez jurorów. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich członków jury.

W następnej rundzie każdy kolejny uczestnik zmierzy się z kandydatami z tzw. "wielkiej czwórki". W tym gronie znajdują się już wcześniej wybrani przez jurorów wokaliści, którzy ich zdaniem najlepiej poradzili sobie na castingach. Głównym celem rywalizacji jest właśnie zakwalifikowanie się do "wielkiej czwórki" lub jak najdłuższe pozostanie w wyróżnionym gronie. To właśnie spośród tych uczestników na sam koniec show zostanie wyłoniony zwycięzca.

Do tej pory "The Four" wyemitowano m.in w USA, Brazylii, Rosji czy Izraelu. W jury amerykańskiej edycji programu znaleźli się Meghan Trainor, P. Diddy oraz DJ Khaled, rolę prowadzącej objęła natomiast Fergie. Jak twierdzi portal Wirtualne Media, w gronie jurorów polskiej wersji show ma znaleźć się Igor Herbut. Wciąż jednak nie wiadomo, kto oprócz niego będzie oceniać zmagania uczestników.

"The Four - Bitwa o sławę" zostanie wyemitowany już wiosną. Wkrótce ruszają również castingi do formatu.