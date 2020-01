Nowa Roksana Węgiel w "The Voice Kids"? 13-letnią Gabrielę Coutinho chcieli mieć w swojej drużynie wszyscy jurorzy!

W zeszłym tygodniu głośno było o 13-letnim uczestniku programu The Voice Kids, który zachwycił jurorów swoim wykonaniem utworu Lady Gagi. Szybko okazało się, że śpiewający I’ll Never Love Again pochodzący z niewielkiej wsi Bartochów w województwie łódzkim Marcin Maciejczak próbował swoich sił również w Mam talent. Niestety, choć głos chłopca wzruszył Agnieszkę Chylińską do łez, nastolatek nie trafił do odcinków półfinałowych.

Mimo że po występie Marcina nazywano go "objawieniem" programu, wszystko wskazuje na to, że ma niemałą konkurencję. Gabriela Coutinho, bo o niej mowa, sprawiła, że na dźwięk jej głosu odwróciły się wszystkie fotele w studio. Rówieśniczka Maciejczaka wykonała piosenkę Tori Kelly, którą zaskarbiła sobie uznanie jurorów. Dziewczynka, która obcobrzmiące nazwisko zawdzięcza temu, że jest w połowie Portugalką, zadecydowała, że jej muzycznym mentorem zostanie Dawid Kwiatkowski. Co ciekawe, prywatnie Gabrysia zna się z Marcinem, z którym publikowała wspólne zdjęcia jeszcze w październiku minionego roku.

Zarówno na Instagramie, jak i w serwisie YouTube nie brakuje pochwał dotyczących talentu i doskonałego warsztatu Coutinho, która na co dzień szlifuje głos w Studiu Artystycznym Buffo. Zachwyceni internauci porównują 13-latkę do Roksany Węgiel.

Z twarzy trochę podobna do Roksany Węgiel, Strasznie przypomina Roksanę, Moja mama, jak tego słuchała, to myślała, że to Roxie - czytamy.