"The Voice Kids". 13-latek objawieniem trzeciej edycji! Zachwycił jurorów wykonaniem utworu Lady Gagi: "Śpiewasz lepiej niż ja!"

Program The Voice Kids nieoczekiwanie okazał się całkiem udaną trampoliną do kariery. Pierwszą edycję muzycznego show dla dzieci wygrała Roksana Węgiel, w finale drugiej znalazła się Viki Gabor. Obie dziewczyny cieszą się dziś popularnością wśród nastolatków, śmiało wkraczając do rodzimego show biznesu, a także bez dwóch zdań zapisując się na kartach historii polskiej muzyki. Przypomnijmy tylko, że najpierw Roksana zwyciężyła w konkursie Eurowizji Junior, a już w następnym roku jej sukces powtórzyła Viki Gabor. Trzecia edycja The Voice Kids zapowiada się więc ciekawie, gdyż zarówno jury, jak i widzowie liczą na kolejny muzyczny diament. I być może właśnie taki pojawił się już w drugim odcinku.