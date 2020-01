Uczestniczka "The Voice Kids" wzruszyła Cleo do łez wykonaniem jej piosenki. "Zaniemówiłam totalnie"

"Jestem tak ogromnie wzruszona. Nie chodzi o to, że to moja piosenka. Sposób, w jaki oddałaś emocje to jest dokładnie to, co mam w sercu i chciałam przez tę piosenkę powiedzieć. To jest tak niesamowite uczucie, że zaniemówiłam totalnie" - zachwycała się piosenkarka.