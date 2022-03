Dyrektor TV Republika krytykuje publicznie wygląd CHORUJĄCEJ KOBIETY: "Przydałaby się PERUKA"

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Choroba nie wybiera, nie patrzy na płeć ani w metrykę. Nie skomentuję wypowiedzi tego... Adonisa, bo szkoda mi palców, czasu i klawiatury. Za to chętnie opiszę swoje wrażenie, gdy zobaczyłam tę kobietę. Wydaje się być pewna siebie i szczęśliwa. Jest atrakcyjna, a że nie ma włosów, to co? Każdy musi mieć? Nie jest ani lepszą ani gorszą kobietą od innych! Wszystkie zasługujemy na szacunek, miłość, szczęście, godne warunki do życia. Mamy prawo pracować, zarabiać, uczyć się, bawić, decydować. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, jak wyglądamy, czy mamy męża, czy nie, czy jesteśmy matkami, czy nie. A jeśli jakiś "mężczyzna" (specjalnie w cudzysłowiu) ma z tym problem, to trzeba mu współczuć.