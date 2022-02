Partnerka Damiano z Maneskin cierpi na RZADKĄ chorobę: "Usłyszałam, że jestem OZIĘBŁA i że boję się seksu"

### 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Też na to choruję. Diagnozę musiałam sobie sama postawić i nauczyć się z tym żyć. Ginekologia w tym kraju to masakra. Od 8 lat byłam mężatką, kiedy nagle pojawił się ból. Oczywiście przepisano mi globulki najpierw na kandydozę potem na bakterie. Bez wymazów. Tak na oko. Jeszcze się pani doktor denerwowała, że badanie mnie boli a jej leczenie nie działa. Zmieniłam ginekolog - wreszcie wymazy, które nie wykazały nic, ani bakterii ani grzybów, ani niczego na co mnie skierowała. A ból przy pobieraniu wymazu jakby mnie ktoś kroił. Dla mnie to było nowe doświadczenie bo do tamtej pory nie czułam badań ani cytologii, a sex był przyjemny. Kilku lekarzy uznało mnie za wariatkę - neospazminę kazano pić 😉 Płakalam, nie spałam, dwa lata chodziłam gdzie się dało. Nie pomógł mi żaden lekarz. Wręcz zaszkodziła ta pierwsza - wypisując na oko co jej przyszło do głowy. Zapytałam jedną ginekolog czy to wulwudynia. Powiedziała, że tak podejrzewa i doczyta. Doczyta! A za wizytę płacę! Żyję z tym cholerstwem. Czekam, aż ustąpi. Bo nikt mi nie pomogł. I mówię o wizytach prywatnych. Na szczęście mam kochanego męża. Jakoś sobie radzimy. Bo bez niego załamałabym się. Takie poczucie beznadziei... Jestem przed 40stką. Chciałabym jeszcze pożyć pełnią życia...