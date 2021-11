Gwiazdy na gali American Music Awards: Jennifer Lopez w sukni ślubnej, zamaskowana Cardi B, elegancki Damiano z Maneskin... (ZDJĘCIA)

Największą gwiazdą wieczoru bez wątpienia była Jennifer Lopez, która od lat nie odpuściła sobie obecności na imprezie uchodzącej za "święto amerykańskiej muzyki". Ukochana Bena Afflecka wystąpiła na scenie w kremowej kreacji przywodzącej na myśl suknię ślubną, w której wykonała utwór "On My Way" promujący jej nowy film - "Marry Me". Dzień wcześniej piosenkarka została przyłapana przez paparazzi ubrana w dres i bez makijażu, gdy z aktorem wysiadali z prywatnego odrzutowca w Los Angeles.