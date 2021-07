Zespół Maneskin na zdjęciach z DZIECIŃSTWA! Damiano David i Ethan Torchio wyglądają jak aniołki (ZDJĘCIA)

Z Włoch 1 godz. temu zgłoś do moderacji 15 7 Odpowiedz

Muzykę mają dobrą i wokal wokalisty Damiano jest bardzo dobry, spiewa świetnie na scenie brzmi dokładnie to samo jak na pytach, ma super rockową , ma szorstką, męską barwe głosu i mocny volumen głosu , do tego ma imponujące cialo i piękne, klasyczne , męskie rysy twarzy. Jego głos , charyzma, energia robią prawie całą robotę na scenie. Przykre jest jedynie nachalne lansowanie przez zespół symboliki satanistycznej, wzorców lgtb, rozwiązłosci seksualnej. Słuchają ich bardzo młodzi ludzie, nie sądzę by to mialo na nich dobry wpływ. A zespół robi to na pewno z wyrachowania, bo wie, ze przez takie zachowania beda promowani i będą miec poparcie w branży muzycznej. która rządzą ludzie z takich środowisk. Co potwierdzają wygrane min.w Eurowizja..